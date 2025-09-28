Скидки
Метц — Гавр. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Рубен Аморим высказался о своём возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения в выездном матче 6-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:3) ответил на вопрос о своём возможном увольнении.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8'     2:0 Тьяго – 20'     2:1 Шешко – 26'     3:1 Йенсен – 90+5'    

«Я никогда не переживаю по поводу своей работы – я не из таких людей. Это не моё решение. Я буду делать всё возможное каждую минуту, пока я здесь», – приводит слова Аморима BBС.

После шести сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английского чемпионата, имея в своём активе шесть набранных очков. У команды Аморима отрицательная разница забитых и пропущенных мячей (-4).

В следующем туре «МЮ» сыграет с «Сандерлендом» 4 октября.

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона

