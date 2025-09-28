«Аль-Иттихад» уволил Лорана Блана после поражения от «Аль-Насра»

«Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии объявил о расторжении контракта с главным тренером 59-летним специалистом из Франции Лораном Бланом. Об этом сообщил клуб в социальных сетях. Решение принято после домашнего поражения от «Аль-Насра» (0:2) в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, Лоран Блан возглавил «Аль-Иттихад» в июле 2024 года и уже в первом сезоне выиграл чемпионат и Кубок короля. Текущее первенство Саудовской Аравии «Аль‑Иттихад» начал с трёх побед подряд и одного поражения.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет ассистент французского специалиста Хасан Халифа, а его помощником назначен тренер молодёжной команды Иван Карраско.