«Аль-Иттихад» уволил Лорана Блана после поражения от «Аль-Насра»
«Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии объявил о расторжении контракта с главным тренером 59-летним специалистом из Франции Лораном Бланом. Об этом сообщил клуб в социальных сетях. Решение принято после домашнего поражения от «Аль-Насра» (0:2) в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
26 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
0 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Мане – 9' 0:2 Роналду – 35'
Напомним, Лоран Блан возглавил «Аль-Иттихад» в июле 2024 года и уже в первом сезоне выиграл чемпионат и Кубок короля. Текущее первенство Саудовской Аравии «Аль‑Иттихад» начал с трёх побед подряд и одного поражения.
Временно исполнять обязанности главного тренера будет ассистент французского специалиста Хасан Халифа, а его помощником назначен тренер молодёжной команды Иван Карраско.
