Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Забарный — один из лучших игроков матча «ПСЖ» — «Осер» по версии Sofascore

Илья Забарный — один из лучших игроков матча «ПСЖ» — «Осер» по версии Sofascore
Комментарии

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный принял участие в матче 6-го тура Лиги 1 с «Осером» (2:0), отметился голом и был признан одним из лучших игроков встречи по версии Sofascore.

Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 22:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 0
Осер
Осер
1:0 Забарный – 32'     2:0 Бералдо – 54'    

Статистический портал оценил игру украинца в 8,1 балла – это вторая лучшая оценка среди всех игроков матча. Лучшим игроком матча по версии портала стал центральный защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо, который также отметился голом в этой игре. Его оценка – 9,2 балла.

В следующем туре французского чемпионата «ПСЖ» сыграет в гостях с «Лиллем». Матч состоится 5 октября и начнётся в 21:45 мск.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

Материалы по теме
«ПСЖ» одолел «Осер» в Лиге 1, Илья Забарный забил победный мяч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android