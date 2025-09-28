Илья Забарный — один из лучших игроков матча «ПСЖ» — «Осер» по версии Sofascore
Поделиться
Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный принял участие в матче 6-го тура Лиги 1 с «Осером» (2:0), отметился голом и был признан одним из лучших игроков встречи по версии Sofascore.
Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 22:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 0
Осер
Осер
1:0 Забарный – 32' 2:0 Бералдо – 54'
Статистический портал оценил игру украинца в 8,1 балла – это вторая лучшая оценка среди всех игроков матча. Лучшим игроком матча по версии портала стал центральный защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо, который также отметился голом в этой игре. Его оценка – 9,2 балла.
В следующем туре французского чемпионата «ПСЖ» сыграет в гостях с «Лиллем». Матч состоится 5 октября и начнётся в 21:45 мск.
Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»
Материалы по теме
Комментарии
- 28 сентября 2025
-
06:00
-
05:55
-
05:49
-
05:39
-
04:56
-
04:55
-
04:19
-
04:14
-
03:55
-
03:47
-
03:18
-
03:07
-
02:55
-
02:53
-
02:47
-
02:36
-
02:16
-
02:14
-
02:04
-
01:56
-
01:40
-
01:38
-
01:33
-
01:25
-
01:23
-
01:17
-
00:56
-
00:48
-
00:28
-
00:17
-
00:15
-
00:12
-
00:02
- 27 сентября 2025
-
23:59
-
23:56