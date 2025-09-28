Илья Забарный — один из лучших игроков матча «ПСЖ» — «Осер» по версии Sofascore

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный принял участие в матче 6-го тура Лиги 1 с «Осером» (2:0), отметился голом и был признан одним из лучших игроков встречи по версии Sofascore.

Статистический портал оценил игру украинца в 8,1 балла – это вторая лучшая оценка среди всех игроков матча. Лучшим игроком матча по версии портала стал центральный защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо, который также отметился голом в этой игре. Его оценка – 9,2 балла.

В следующем туре французского чемпионата «ПСЖ» сыграет в гостях с «Лиллем». Матч состоится 5 октября и начнётся в 21:45 мск.

