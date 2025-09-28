Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёльн — Штутгарт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не увидел ничего особенного». Моуринью отказался хвалить вратаря «Бенфики» Трубина

«Не увидел ничего особенного». Моуринью отказался хвалить вратаря «Бенфики» Трубина
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался об игре голкипера Анатолия Трубина после победного матча с «Жил Висенте» в чемпионате страны (2:1).

— Что означает признание Трубина лучшим игроком «Бенфики»?
— Эх, ну, я не смотрел матч. Не видел игру. Был отвлечён и не смотрел матч. Мы, видимо, смотрели разные игры. Он делает отличный двойной сейв в первую минуту, потом пропускает гол со штрафного с 16 метров — штрафной, который на самом деле не должен был быть назначен в пользу «Жил Висенте», так что эту ситуацию можно выкинуть из контекста. Две штанги, но даже не такие, когда мяч почти залетает — это были просто лёгкие касания каркаса. А дальше что? Навесы, длинные передачи, выходы...? Честно говоря, я не увидел в игре Трубина ничего особенного, — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Напомним, после семи сыгранных матчей «Бенфика» занимает третье место в таблице чемпионата Португалии (17 очков), отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Порту» на одно очко.

Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком

Материалы по теме
Президент «Бенфики» раскрыл неожиданно низкую зарплату и клаусулу Жозе Моуринью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android