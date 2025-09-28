«Не увидел ничего особенного». Моуринью отказался хвалить вратаря «Бенфики» Трубина

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался об игре голкипера Анатолия Трубина после победного матча с «Жил Висенте» в чемпионате страны (2:1).

— Что означает признание Трубина лучшим игроком «Бенфики»?

— Эх, ну, я не смотрел матч. Не видел игру. Был отвлечён и не смотрел матч. Мы, видимо, смотрели разные игры. Он делает отличный двойной сейв в первую минуту, потом пропускает гол со штрафного с 16 метров — штрафной, который на самом деле не должен был быть назначен в пользу «Жил Висенте», так что эту ситуацию можно выкинуть из контекста. Две штанги, но даже не такие, когда мяч почти залетает — это были просто лёгкие касания каркаса. А дальше что? Навесы, длинные передачи, выходы...? Честно говоря, я не увидел в игре Трубина ничего особенного, — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Напомним, после семи сыгранных матчей «Бенфика» занимает третье место в таблице чемпионата Португалии (17 очков), отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Порту» на одно очко.

Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком