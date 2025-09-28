Скидки
Главная Футбол Новости

«Кристал Пэлас» повторил свою рекордную беспроигрышную серию

«Кристал Пэлас» повторил свою рекордную беспроигрышную серию
Комментарии

В 6-м туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» (2:1) и продлил свою беспроигрышную серию до 18 матчей во всех турнирах, повторив клубный рекорд.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сарр – 9'     1:1 Кьеза – 87'     2:1 Нкетиа – 90+7'    

В последний раз «Кристал Пэлас» не проигрывал 18 матчей подряд с 22 февраля по 13 августа 1969 года.

Отдельно стоит отметить, что лондонский клуб впервые в своей истории прошёл стартовые шесть туров английского чемпионата без поражений. Также «Кристал Пэлас» не проигрывает 12 матчей подряд именно в рамках АПЛ. Серия тянется с прошлого сезона.

На текущий момент подопечные Оливера Гласнера занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 12 очков. В следующем туре «стекольщики» 5 октября встретятся с «Эвертоном» в гостях.

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Кристал Пэлас»
