Рубен Аморим ответил, сможет ли он исправить ситуацию в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения в выездном матче 6-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:3) ответил на вопрос об исправлении ситуации и выходе из кризиса.

– Уверены ли вы, что можете всё исправить?

– В футболе всегда взлёты и падения. Побеждаешь – чувствуешь моментум. Проигрываешь – начинаешь с нуля и борешься за следующую победу. Я всегда уверен, потому что знаю, что делать.

– Вы обычно берёте ответственность на себя, но в этот раз было много индивидуальных ошибок. Чувствуете, что игроки не берут ответственность на себя?

– Это моя работа. Я не просто прикрываю игроков. Я делаю то, что лучше для команды и клуба. Я вижу, как ребята тренируются. В матчах под давлением они иногда играют хуже – это часть давления в клубе. Моя задача – выиграть следующий матч и создать моментум. Мы играли в футбол «Брентфорда», а не в свой. Когда играешь в игру соперника – выиграть тяжело, — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

После шести сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английского чемпионата, имея в своём активе шесть набранных очков.

