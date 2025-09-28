Скидки
Кёльн — Штутгарт. Прямая трансляция
18:30 Мск
Рубен Аморим ответил, сможет ли он исправить ситуацию в «МЮ»

Рубен Аморим ответил, сможет ли он исправить ситуацию в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения в выездном матче 6-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:3) ответил на вопрос об исправлении ситуации и выходе из кризиса.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8'     2:0 Тьяго – 20'     2:1 Шешко – 26'     3:1 Йенсен – 90+5'    

– Уверены ли вы, что можете всё исправить?
– В футболе всегда взлёты и падения. Побеждаешь – чувствуешь моментум. Проигрываешь – начинаешь с нуля и борешься за следующую победу. Я всегда уверен, потому что знаю, что делать.

– Вы обычно берёте ответственность на себя, но в этот раз было много индивидуальных ошибок. Чувствуете, что игроки не берут ответственность на себя?
– Это моя работа. Я не просто прикрываю игроков. Я делаю то, что лучше для команды и клуба. Я вижу, как ребята тренируются. В матчах под давлением они иногда играют хуже – это часть давления в клубе. Моя задача – выиграть следующий матч и создать моментум. Мы играли в футбол «Брентфорда», а не в свой. Когда играешь в игру соперника – выиграть тяжело, — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

После шести сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английского чемпионата, имея в своём активе шесть набранных очков.

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона

Рубен Аморим высказался о своём возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед»
