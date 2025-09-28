Скидки
Сергей Ребров может покинуть сборную Украины и возглавить «Панатинаикос» — источник

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может сменить место работы. Как сообщает греческий сайт Outsiders, в его приглашении заинтересованы боссы афинского «Панатинаикоса».

По сведениям источника, именно украинский специалист находится на первом месте в шорт-листе клубных менеджеров. Греческая сторона уже три раза звонила Реброву и пыталась вести переговоры. Первые два раза тренер «даже слышать не хотел» о возможности прихода в клуб, однако третий звонок мог увенчаться успехом.

Также сообщается, что если будет решён вопрос с его уходом из сборной, то весьма вероятно, что Ребров возглавит «Панатинаикос» после следующего перерыва на игры национальных команд, поскольку в финансовом плане стороны нашли общий язык.

Напомним, Ребров возглавил сборную Украины в 2023 году, проведя под его руководством один крупный турнир — Евро‑2024. Украина там сыграла в группе с Бельгией, Словакией и Румынией. Сборная набрала четыре очка, но заняла последнее место в группе из‑за худшей разницы мячей.

На данный момент команда провела два отборочных матча на чемпионат мира — 2026, набрав одно очко. Подопечные Реброва занимают в турнирной таблице своей группы третье место.

