Сергей Ребров высказался о слухах по поводу его ухода с поста тренера сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о возможном уходе из команды на фоне слухов об интересе к нему со стороны «Панатинаикоса».
– Сергей Станиславович, в греческих СМИ пишут, что вами интересуется «Панатинаикос» и, мол, именно вы можете стать новым тренером этого клуба. Правда ли это?
– У них и спросите, у греческих журналистов, что такое пишут. У меня действует контракт с Украинской ассоциацией футбола, как я могу вести переговоры с другим клубом? Это всё слухи.
– Вам вообще был бы интересен вариант именно с «Панатинаикосом»? Всё же клуб-гранд греческого футбола, именитый?
– Мне интересно работать со сборной Украины, – приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.
Ранее сообщалось, что тренер согласовал с представителями греческого клуба финансовые условия контракта.
