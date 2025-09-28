Скидки
Месси договорился о продлении контракта с «Интер Майами» — Скира, Кампос

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси успешно завершил переговоры о новом соглашении с клубом. Об этом сообщают журналисты Николо Скира и Хави Кампос.

По данным источников, 38-летний футболист и руководство клуба из МЛС достигли договорённости по всем условиям. О продлении контракта будет объявлено в ближайшие недели. Новое соглашение рассчитано до конца 2028 года. При этом предусмотрены опции досрочного расторжения: Месси сможет прервать контракт в конце 2026 года, а клуб — в конце 2027-го.

Действующий контракт аргентинца истекает 31 декабря 2025 года. Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023-го. В 69 матчах за клуб он забил 58 голов и сделал 28 ассистов. Ранее Месси заявлял, что «Интер Майами» станет последним клубом в его карьере.

