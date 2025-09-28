«Спортинг Канзас-Сити» проиграл «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС, Шапи был удалён с поля

Завершился матч 34-го тура МЛС, в котором «Спортинг Канзас-Сити» проиграл «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:4). Встреча проходила на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» (Карсон, США).

Хет-триком в матче отметился ганский полузащитник «Гэлакси» Джозеф Пэйнтсил, четвёртый забитый мяч на счету уругвайца Диего Фагундес. В составе гостей единственный мяч забил сербский форвард Деян Йовелич.

Вингер «Канзас Сити» Магомед-Шапи Сулейманов получил прямую красную карточку на 83-й минуте, выйдя на замену на 70-й.

В 32 играх дебютного сезона в МЛС на счету российского футболиста два гола, три ассиста и две жёлтые карточки.