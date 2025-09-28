Скидки
Главная Футбол Новости

«Спортинг Канзас-Сити» проиграл «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС, Шапи был удалён с поля

«Спортинг Канзас-Сити» проиграл «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС, Шапи был удалён с поля
Комментарии

Завершился матч 34-го тура МЛС, в котором «Спортинг Канзас-Сити» проиграл «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:4). Встреча проходила на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» (Карсон, США).

США — Major League Soccer . МЛС
28 сентября 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
1:0 Пэйнтсил – 4'     2:0 Пэйнтсил – 25'     2:1 Йовелич – 28'     3:1 Пэйнтсил – 43'     4:1 Фагундес – 60'    
Удаления: нет / Сулейманов – 83'

Хет-триком в матче отметился ганский полузащитник «Гэлакси» Джозеф Пэйнтсил, четвёртый забитый мяч на счету уругвайца Диего Фагундес. В составе гостей единственный мяч забил сербский форвард Деян Йовелич.
Вингер «Канзас Сити» Магомед-Шапи Сулейманов получил прямую красную карточку на 83-й минуте, выйдя на замену на 70-й.

В 32 играх дебютного сезона в МЛС на счету российского футболиста два гола, три ассиста и две жёлтые карточки.

Месси — вне топ-3 самых дорогих игроков МЛС, Миранчук — 11-й, Шапи нет в топ-100
