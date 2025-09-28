«Аль-Иттихад» сенсационно уволил Блана, поражение Рыбакиной в Пекине. Главное к утру

Саудовский «Аль-Иттихад» после недавнего поражения от «Аль-Насра» объявил об увольнении именитого главного тренера Лорана Блана, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина неожиданно проиграла 66-й ракетке мира представительнице Германии Еве Лис на турнире в Пекине, боец из Новой Зеландии Карлос Ульберг нокаутировал американца Доминика Рейеса в главном бою UFC Fight Night 260. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня