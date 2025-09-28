«Аль-Иттихад» сенсационно уволил Блана, поражение Рыбакиной в Пекине. Главное к утру
Саудовский «Аль-Иттихад» после недавнего поражения от «Аль-Насра» объявил об увольнении именитого главного тренера Лорана Блана, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина неожиданно проиграла 66-й ракетке мира представительнице Германии Еве Лис на турнире в Пекине, боец из Новой Зеландии Карлос Ульберг нокаутировал американца Доминика Рейеса в главном бою UFC Fight Night 260. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Аль-Иттихад» уволил Лорана Блана после поражения от «Аль-Насра».
- Елена Рыбакина проиграла 66-й ракетке мира в третьем круге турнира в Пекине.
- Карлос Ульберг нокаутировал Доминика Рейеса на турнире UFC Fight Night 260.
- Покер Глушенкова помог «Зениту» обыграть «Оренбург» в 10-м туре РПЛ.
- «Интер» одолел «Кальяри» в 5-м туре Серии А с победным голом Лаутаро Мартинеса.
- «ПСЖ» одолел «Осер» в Лиге 1, Илья Забарный забил победный мяч.
- Тренер «Вашингтона» высказался о ходе восстановления Овечкина после травмы.
- Гол и передача Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Коламбус». У Чинахова — ассист.
- Два ассиста Мичкова и гол Гребёнкина не помогли «Филадельфии» одолеть «Бостон».
- Тейлор Фриц в трёх сетах обыграл Себастьяна Корду и вышел в полуфинал турнира в Токио.
- Месси договорился о продлении контракта с «Интер Майами» — Скира, Кампос.
