Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
28 сентября, главные новости спорта, результаты НХЛ, хоккей, теннис, футбол

«Аль-Иттихад» сенсационно уволил Блана, поражение Рыбакиной в Пекине. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Саудовский «Аль-Иттихад» после недавнего поражения от «Аль-Насра» объявил об увольнении именитого главного тренера Лорана Блана, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина неожиданно проиграла 66-й ракетке мира представительнице Германии Еве Лис на турнире в Пекине, боец из Новой Зеландии Карлос Ульберг нокаутировал американца Доминика Рейеса в главном бою UFC Fight Night 260. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Аль-Иттихад» уволил Лорана Блана после поражения от «Аль-Насра».
  2. Елена Рыбакина проиграла 66-й ракетке мира в третьем круге турнира в Пекине.
  3. Карлос Ульберг нокаутировал Доминика Рейеса на турнире UFC Fight Night 260.
  4. Покер Глушенкова помог «Зениту» обыграть «Оренбург» в 10-м туре РПЛ.
  5. «Интер» одолел «Кальяри» в 5-м туре Серии А с победным голом Лаутаро Мартинеса.
  6. «ПСЖ» одолел «Осер» в Лиге 1, Илья Забарный забил победный мяч.
  7. Тренер «Вашингтона» высказался о ходе восстановления Овечкина после травмы.
  8. Гол и передача Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Коламбус». У Чинахова — ассист.
  9. Два ассиста Мичкова и гол Гребёнкина не помогли «Филадельфии» одолеть «Бостон».
  10. Тейлор Фриц в трёх сетах обыграл Себастьяна Корду и вышел в полуфинал турнира в Токио.
  11. Месси договорился о продлении контракта с «Интер Майами» — Скира, Кампос.

Главные новости дня

Комментарии
