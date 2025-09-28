Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Кто ты есть? Никто, ноль, голодранец!» Овчинников поскандалил с Бастой в Кубке лиги

Бывший голкипер «Локомотива» и нынешний тренер медиаклуба «Альфа-Банк» Сергей Овчинников оказался втянут в словесный конфликт с владельцем «СКА-Ростов» — музыкантом Бастой.

Инцидент произошёл по ходу матча третьего раунда Кубка лиги, когда ростовская команда уже вела со счётом 3:0. В итоге встреча завершилась разгромной победой «СКА-Ростов» — 5:0. Видео конфликта опубликовал популярный телеграм-канал «Крысева».

— Баста: Песня пошла у тебя.

— Овчинников: Песня? Не рассказывай мне, клоун!

— Баста: *****ты мне тыкаешь? Ты мне кто? Для того чтобы на «вы» говорить, веди себя прилично!

— Овчинников: Кто ты есть? Никто, ноль, голодранец!

— Баста: Пожилой человек, уважение.

Отметим, что после конфликта стороны пожали друг другу руки.

