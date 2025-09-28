Скидки
«Кто ты есть? Никто, ноль, голодранец!» Овчинников поскандалил с Бастой в Кубке лиги

«Кто ты есть? Никто, ноль, голодранец!» Овчинников поскандалил с Бастой в Кубке лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер «Локомотива» и нынешний тренер медиаклуба «Альфа-Банк» Сергей Овчинников оказался втянут в словесный конфликт с владельцем «СКА-Ростов» — музыкантом Бастой.

Инцидент произошёл по ходу матча третьего раунда Кубка лиги, когда ростовская команда уже вела со счётом 3:0. В итоге встреча завершилась разгромной победой «СКА-Ростов» — 5:0. Видео конфликта опубликовал популярный телеграм-канал «Крысева».

Баста: Песня пошла у тебя.

Овчинников: Песня? Не рассказывай мне, клоун!

Баста: *****ты мне тыкаешь? Ты мне кто? Для того чтобы на «вы» говорить, веди себя прилично!

Овчинников: Кто ты есть? Никто, ноль, голодранец!

Баста: Пожилой человек, уважение.

Отметим, что после конфликта стороны пожали друг другу руки.

Смолов высказался о драке в «Кофемании»

