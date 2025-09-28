Скидки
Унион Берлин — Гамбург. Прямая трансляция
Судья должен был отменить гол Альвареса со штрафного в матче с «Реалом» — источник

Судья должен был отменить гол Альвареса со штрафного в матче с «Реалом» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Бригада арбитров на VAR допустила ошибку в моменте с голом со штрафного нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (5:2), забитом на 64-й минуте. Об этом сообщает аккаунт Archivo VAR, специализирующийся на судействе, на своей странице в социальной сети X.

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14'     1:1 Мбаппе – 25'     1:2 Гюлер – 36'     2:2 Сёрлот – 45+3'     3:2 Альварес – 51'     4:2 Альварес – 63'     5:2 Гризманн – 90+3'    

Подчёркивается, что перед ударом аргентинца защитник «матрасников» Робен Ле Норман нарушил правило, согласно которому игрок атакующей команды должен оставаться на расстоянии не менее метра от «стенки» до тех пор, пока мяч не войдёт в игру. Ле Норман располагался ближе.

Судьи на VAR должны были предупредить об этом главного судью встречи Хавьера Альберола Рохаса. Отмечается, что взятие ворот «сливочных» не было легитимным.

Комментарии
