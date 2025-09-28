Скидки
Унион Берлин — Гамбург. Прямая трансляция
«Пропускать всегда обидно». Вратарь «Зенита» Адамов — о голе от «Оренбурга»

Комментарии

Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал пропущенный мяч в матче 10‑го тура МИР РПЛ с «Оренбургом».

«Пропускать всегда обидно, всегда хочется в обороне играть «на ноль» и надёжнее. Но думаю, что на будущее и мне, и команде будет уроком, что до конца нужно доводить игры, тем более такие», — сказал Адамов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» одержал третью победу подряд, после этой игры петербуржский клуб с 19 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с семью очками находится на 13-й строчке.

В следующем туре «Зенит» 4 октября в гостях сыграет с «Акроном», «Оренбург» 5 октября примет на своём поле «Ростов».

