Тренер «Реала Сосьедад» Серхио Франсиско высказался о предстоящем матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Серхио Франсиско высказался о матче с «Барселоной» в 7-м туре испанской Примеры.

«Они привыкли играть каждые три дня, они, конечно, готовы, но и мы готовы конкурировать где угодно. У нас будут моменты в игре — у них были тяжёлые матчи, и мы можем воспользоваться этим в концовке. Главное — самим не ошибаться. Нужно быть командой, которая допускает минимум моментов у своих ворот, даже если это «Барса» — они создают моменты против всех. Но и нам нужно забивать, и моменты у нас будут, потому что мы тоже умеем их создавать», — передаёт слова Серхио Франсиско Mundo Deportivo.

Встреча состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Начало — в 19:30 мск.