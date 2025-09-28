Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала Сосьедад» Серхио Франсиско высказался о предстоящем матче с «Барселоной»

Тренер «Реала Сосьедад» Серхио Франсиско высказался о предстоящем матче с «Барселоной»
Комментарии

Главный тренер «Реала Сосьедад» Серхио Франсиско высказался о матче с «Барселоной» в 7-м туре испанской Примеры.

«Они привыкли играть каждые три дня, они, конечно, готовы, но и мы готовы конкурировать где угодно. У нас будут моменты в игре — у них были тяжёлые матчи, и мы можем воспользоваться этим в концовке. Главное — самим не ошибаться. Нужно быть командой, которая допускает минимум моментов у своих ворот, даже если это «Барса» — они создают моменты против всех. Но и нам нужно забивать, и моменты у нас будут, потому что мы тоже умеем их создавать», — передаёт слова Серхио Франсиско Mundo Deportivo.

Встреча состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Начало — в 19:30 мск.

Материалы по теме
Названы шансы «Барселоны» победить «Реал Сосьедад»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android