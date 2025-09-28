Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 28 сентября

Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, состоятся три матча в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 28 сентября (время московское):

14:30. ЦСКА — «Балтика»;
17:00. «Динамо» Махачкала — «Сочи»;
19:30. «Спартак» — «Пари НН».

После 10 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Локомотив», набравший 20 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», также заработавший 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит» с 19 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

