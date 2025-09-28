Расписание матчей 12-го тура Первой лиги — 2025/2026

Сегодня, 28 сентября, матчем «Уфа» — «Челябинск» стартует 12-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием 12-го тура Первой лиги.
Расписание матчей 12-го тура Первой лиги (время — московское):
28 сентября, воскресенье:
12:00. «Уфа» — «Челябинск»;
17:00. «Шинник» — «Ротор»;
18:00. «Факел» — «Чайка».
29 сентября, понедельник:
15:00. «Спартак» Кострома — «Волга» Ульяновск;
15:00. «Енисей» — «Торпедо» Москва;
16:30. «Урал» — «СКА-Хабаровск»;
18:30. «Родина» — «Сокол»;
19:00. «Черноморец» — «КАМАЗ»;
19:30. «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула.
После 11 туров турнирную таблицу возглавляет костромской «Спартак» с 26 очками, вторым идёт «Урал» (24), третьим — «Факел», четвёртым — «Челябинск» (21), пятым — «Ротор» (21).