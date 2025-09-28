Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, пройдут три матча в рамках 12-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 28 сентября (время — московское):

12:00. «Уфа» — «Челябинск»;

17:00. «Шинник» — «Ротор»;

18:00. «Факел» — «Чайка».

После 11 туров турнирную таблицу возглавляет костромской «Спартак» с 26 очками, вторым идёт екатеринбургский «Урал» (24), третьим — воронежский «Факел», четвёртым — «Челябинск» (21), пятым — волгоградский «Ротор» (21). В зоне вылета располагаются саратовский «Сокол» (8), московское «Торпедо» (6) и «Чайка» из Песчанокопского (6).