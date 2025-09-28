Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Спартак — Пари НН: во сколько начало матча 10-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Пари НН»: во сколько начало матча 10-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и нижегородский «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
После девяти матчей чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимают восьмое место. Нижегородская команда заработала шесть очков и располагается на 15-й строчке.

В минувшем туре «Спартак» дома обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1, «Пари НН» дома уступил грозненскому «Ахмату» (1:2).

