Главная Футбол Новости

Милан — Наполи: во сколько начало матча 5-го тура Серии А 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Милан» — «Наполи»: во сколько начало матча 5-го тура Серии А, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 5-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся «Милан» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 5-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Наполи
Неаполь
В минувшем туре «Милан» в гостях разгромил «Удинезе» (3:0), «Наполи» дома обыграл «Пизу» (3:2).

«Наполи» — действующий чемпион Италии. В нынешнем сезоне неаполитанцы под руководством Антонио Конте возглавляют таблицу Серии А, набрав после четырёх матчей 12 очков. «Милан» Массимилиано Аллегри с девятью очками идёт седьмым.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
