Видеообзор матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» — «Рубин»

В субботу, 27 сентября, состоялся матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский. Матч завершился победой железнодорожников со счётом 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видеоролик можно посмотреть на странице футбольного клуба «Локомотив» во «Вконтакте».

Единственный гол на 78-й минуте забил Дмитрий Баринов. Вратарь «Рубина» Евгений Ставер не смог поймать скользкий мяч после дальнего удара, пропустив его под рукой.

На 84-й минуте нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай забил ответный гол, который был отменён из-за офсайда.

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 20 очков в 10 турах. «Рубин» (15) идёт на девятом месте.