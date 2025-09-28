Грилиш: люди говорят, что я люблю вечеринки. Это правда. В «Сити» не мог сдерживать себя

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш, выступающий за «Эвертон» на правах аренды, признался, что любил проводить время на вечеринках, выступая за «горожан».

«Люди говорят: «Он любит тусоваться и вечеринки. Это правда. Я тоже хочу полноценно жить и получать удовольствие, но для всего есть время и место.

Буду честен, возможно, я не всегда выбирал подходящее время. Например, иногда в «Сити» я не мог сдержаться, и я открыто говорю об этом. Однако не думаю, что дело было только в этом.

Люди спрашивают меня: «Что случилось в «Сити»?» Но я провёл там два хороших года. В первый год привыкал ко всему: к деньгам, давлению и просто к тому, как тренер хотел играть, и к атмосфере. На второй год мы выиграли требл, и это был невероятный год. Мне он очень понравился. На третий год я был сам не свой и чувствовал, что делаю что-то не так», — сказал Грилиш Sky Sports.

