Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
21:45 Мск
Внучка Гинера рассказала, как стала ведущей клубного телевидения ЦСКА

Внучка Гинера рассказала, как стала ведущей клубного телевидения ЦСКА
Александра Гинер, внучка президента московского ЦСКА Евгения Гинера, рассказала, как стала ведущей клубного телевидения красно-синих.

«Год назад я закончила МГИМО по специальности «Связи с общественностью» и на четвёртом курсе проходила практику в пиар-отделе ЦСКА. Руководителем был Кирилл Брейдо. Сейчас уже мы обсудили полноценную работу, чему я очень рада. Я уже работала ведущей, и мы решили, что будет идеально попробоваться в кадре на CSKA TV.

Роль ведущей мне очень близка. Училась в разных творческих школах, и там у нас были разные направления: вокал, танцы, сценическая речь, актёрское мастерство. Я была ведущей на радио, работала на «Карусели», пять лет являлась официальным лицом Disney. Мне всегда очень нравилось быть в роли ведущей, а сейчас это новый опыт, по большей части в формате интервью. Мне это очень интересно, и я рада, что мне предоставилась такая возможность. При этом я понимаю, что мне ещё предстоит многому научиться», — сказала Гинер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

