Внучка Гинера рассказала, как стала ведущей клубного телевидения ЦСКА

Александра Гинер, внучка президента московского ЦСКА Евгения Гинера, рассказала, как стала ведущей клубного телевидения красно-синих.

«Год назад я закончила МГИМО по специальности «Связи с общественностью» и на четвёртом курсе проходила практику в пиар-отделе ЦСКА. Руководителем был Кирилл Брейдо. Сейчас уже мы обсудили полноценную работу, чему я очень рада. Я уже работала ведущей, и мы решили, что будет идеально попробоваться в кадре на CSKA TV.

Роль ведущей мне очень близка. Училась в разных творческих школах, и там у нас были разные направления: вокал, танцы, сценическая речь, актёрское мастерство. Я была ведущей на радио, работала на «Карусели», пять лет являлась официальным лицом Disney. Мне всегда очень нравилось быть в роли ведущей, а сейчас это новый опыт, по большей части в формате интервью. Мне это очень интересно, и я рада, что мне предоставилась такая возможность. При этом я понимаю, что мне ещё предстоит многому научиться», — сказала Гинер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

