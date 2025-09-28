Внучка президента ЦСКА Гинера: дедушка с детства привил мне любовь к футболу

Александра Гинер, внучка президента ЦСКА Евгения Гинера, рассказала, что дедушка с детства прививал ей любовь к футболу. Ранее Александра стала ведущей клубного ТВ ЦСКА.

«Дедушка с детства привил мне любовь к футболу. Это неотъемлемая часть моей жизни, я с детства посещаю игры ЦСКА. Буквально пропитана этой энергией. Можно сказать, фанатским духом. Во-вторых, дедушка всегда поддерживал меня в творческом направлении: в музыке, танцах — во всех начинаниях. Всё это мне очень помогает сейчас.

Историй с дедушкой у меня очень много, абсолютно прекрасных из детства. Мы проводили много времени вдвоём, и он научил меня плавать, кататься на велосипеде. Помню, как я любила, когда он устраивал фруктовые дни в моём детстве, чтобы я начала есть фрукты, пробовала что-то новое. Дедушка сыграл весомую роль в моём взрослении и в том, какая я сейчас.

Самое запоминающееся. Он сказал мне: «Ничего не бойся, делай то, что тебе хочется и нравится. И слушай только себя и своё сердце». Дедушка всегда меня поддерживал как в карьере артиста, так и в блоггинге, в роли ведущей — во всём. И эту свободу, предоставленный мне выбор я очень ценю. Ценю, что у меня такая современная семья, которая даёт мне развиваться в тех направлениях, которые интересны мне. Это помогает мне не бояться и пробовать себя», — сказала Гинер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.