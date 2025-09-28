Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
«Челси» попытается перехватить трансферную цель мадридского «Реала» — Caught Offside

Комментарии

Ожидается, что «Челси» предпримет попытку опередить мадридский «Реал» в борьбе за подписание атакующего полузащитника «Комо» Николаса Паса. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, вероятен вариант, что аргентинец вернётся в стан «сливочных», поскольку у них есть опция обратного выкупа футболиста. Однако в случае если сам Пас откажется от этого, у «Челси» появятся шансы.

«Комо» рассчитывает договориться с Пасом о новом контракте, чтобы убрать пункт о выкупе для испанского гранда. В клубе считают, что тогда они смогут продать 21-летнего игрока за € 80 млн.

Пас находился в системе «Реала» с 2020 года. Летом 2024 года «сливочные» продали полузащитника в «Комо». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

