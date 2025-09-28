Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Фанаты подражали Байрамяну, военный ансамбль спел гимн Ростова. Лучшие фото с южного дерби

Фанаты подражали Байрамяну, военный ансамбль спел гимн Ростова. Лучшие фото с южного дерби
Болельщики «Ростова»
Аудио-версия:
Комментарии

27 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Перед началом матча полузащитнику «Ростова» Хорену Байрамяну вручили памятную футболку в честь 250 игр за клуб. Кроме того, ансамбль песни и пляски ордена Суворова Краснознамённого Южного военного округа исполнил гимн города «Ростов-город, Ростов-Дон».

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

«Краснодар» довёл количество набранных в сезоне очков до 20. Столько же — у возглавляющего чемпионскую гонку «Локомотива», который опережает «быков» по дополнительным показателям. В активе «Ростова» теперь 10 очков в 10 встречах. Команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

