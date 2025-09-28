Внучка Гинера: мы все болеем за ЦСКА как за нашу более широкую семью

Александра Гинер, внучка президента ЦСКА Евгения Гинера, рассказала, что с детства болеет за ЦСКА и регулярно следит за выступлениями команды. Ранее Александра стала ведущей клубного ТВ красно-синих.

«Я действительно болею и слежу за ЦСКА с самого детства. У нас есть традиция ходить на матчи всей семьёй. Всегда вместе болеем и переживаем как за более широкую нашу семью. В детстве я, конечно, спрашивала: где наши ворота, почему они меняются, почему офсайд, почему пенальти? Мне всё это нравилось, особенно атмосфера. Всегда хотелось учить кричалки и быть вместе с болельщиками и в клубном шарфе», — сказала Гинер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.