«В понедельник обязательно увидимся с Леонченко». Агент Баринова — о продлении контракта

Владимир Кузьмичёв, представитель капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, заявил, что с большой долей вероятности в понедельник они встретятся с генеральным директором клуба Владимиром Леонченко для обсуждения продления контракта.

Контракт 29‑летнего Баринова с железнодорожниками рассчитан до конца этого сезона.

— Юрий Нагорных сказал, что «Локомотив» ведёт переговоры с Дмитрием Бариновым. Так ли это?

— Думаю, надо быть более точным в формулировках. У нас было желание встретиться в пятницу с клубом и поговорить на этот счёт, но, к сожалению, у Владимира Валерьевича (Леонченко) не нашлось времени. Поэтому, скорее всего, в понедельник мы обязательно увидимся и начнём разговаривать, если генеральный директор выберет время, — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

В текущем сезоне Баринов сыграл 10 матчей в МИР РПЛ, забил два гола и сделал две результативные передачи.