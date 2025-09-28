Скидки
Главная Футбол Новости

Кержаков отреагировал на покер Глушенкова в ворота «Зенита»

Кержаков отреагировал на покер Глушенкова в ворота «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова. В субботу, 27 сентября, Глушенков оформил покер в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (5:2).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

«Глушенков в последних матчах показывает очень хорошую игру. Думаю, он своей игрой заслужил место в стартовом составе. Глушенков использовал те моменты, которые у него были в матче с «Оренбургом». Как я отношусь к его покеру? Здорово, хорошо играет.

Игра у Глушенкова в матче хорошо получалась, как и у всей команды. Нынешний «Оренбург», конечно, не соперник «Зениту». По всем параметрам «Зенит» без проблем обыграл их. Глушенков, выйдя в стартовом составе, здорово сыграл, реализовал те моменты, которые у него были», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

