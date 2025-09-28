Грэм Поттер выступил с заявлением после увольнения с поста главного тренера «Вест Хэма»

Тренер Грэм Поттер выступил с обращением после того, как был уволен из «Вест Хэм Юнайтед». Об уходе Поттера стало известно вчера, 27 сентября. Новым главный тренером «молотобойцев» стал Нуну Эшпириту Санту.

«Я невероятно разочарован тем, что покидаю футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед», особенно тем, что не смог достичь того, чего мы ставили перед собой в начале нашего пути. Однако я полностью признаю, что до сих пор результаты были недостаточно хороши.

Прежде всего благодарю совет директоров за предоставленную мне возможность управлять командой в течение последних восьми месяцев. Для меня было честью и привилегией управлять таким историческим клубом, который так ценит футбольные традиции и страсть к игре.

Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, которые приняли меня так тепло, игроков за их неизменную работу в течение моего времени, и, наконец, болельщиков, которые оказали мне огромную поддержку на этом порой непростом пути. Я желаю клубу только удачи в будущем», — приводит слова Поттера журналист Бен Джейкобс на странице в соцсети Х.

Поттер был назначен на должность главного тренера «Вест Хэма» в январе 2025 года. После пяти туров нынешнего сезона чемпионата Англии «молотобойцы» набрали три очка и занимают 19-е место, находясь в зоне вылета.