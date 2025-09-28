Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Миронов: Талалаеву нужно снимать чуть-чуть корону, чтобы её не поправляли

Игрок «Ростова» Миронов: Талалаеву нужно снимать чуть-чуть корону, чтобы её не поправляли
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов отреагировал на слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, который после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0) заявил, что жёлто-синие приехали играть на ничью.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

«Конечно, удивили его слова. Нельзя так говорить. Нужно снимать чуть-чуть корону, чтобы ему её не поправляли, при всём уважении. Я уважаю его как тренера, как человека, но не надо выражаться так напрямую. Зазвездился, как по-другому.

«Оренбург» тоже после выхода из ФНЛ занял какую строчку? Как они играли при Марцеле Личке, при составе, который у него был и в ФНЛ? Будем называть их выскочками. Думаю, что мы прервали их какую-то победную серию. В воскресенье «Балтике» тоже по шапке дадут», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

После девяти матчей чемпионата России калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке. «Ростов» после 10 игр набрал 10 очков и располагается на 11-й строчке.

Материалы по теме
Эксклюзив
Погребняк: Талалаев — прогрессирующий специалист, в будущем может возглавить топ-клуб

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android