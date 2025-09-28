Игрок «Ростова» Миронов: Талалаеву нужно снимать чуть-чуть корону, чтобы её не поправляли

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов отреагировал на слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, который после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0) заявил, что жёлто-синие приехали играть на ничью.

«Конечно, удивили его слова. Нельзя так говорить. Нужно снимать чуть-чуть корону, чтобы ему её не поправляли, при всём уважении. Я уважаю его как тренера, как человека, но не надо выражаться так напрямую. Зазвездился, как по-другому.

«Оренбург» тоже после выхода из ФНЛ занял какую строчку? Как они играли при Марцеле Личке, при составе, который у него был и в ФНЛ? Будем называть их выскочками. Думаю, что мы прервали их какую-то победную серию. В воскресенье «Балтике» тоже по шапке дадут», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

После девяти матчей чемпионата России калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке. «Ростов» после 10 игр набрал 10 очков и располагается на 11-й строчке.

