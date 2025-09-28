Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Ньямси: несмотря на контракт, Баринов делает своё капитанское дело

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о ситуации с контрактом полузащитника и капитана железнодорожников Дмитрия Баринова. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Никаких проблем из-за ситуации с контрактом Баринова мы не чувствуем. Он работает так же, как и все — мы вместе делаем одно дело. А Дмитрий — ещё и своё капитанское. В матче с «Рубином» он отлично сыграл, забил гол», — сказал Ньямси в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Баринов сыграл 10 матчей в МИР РПЛ, забил два гола и сделал две результативные передачи.

