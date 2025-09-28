Александр Кержаков высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о лидерстве «Локомотива» в Мир Российской Премьер-Лиге. Железнодорожники набрали 20 очков в 10 турах, вторым идёт «Краснодар» (20), третьим — «Зенит» (19).

«Локомотив» в начале сезона играл более ярко. Потом у них была серия из пяти ничьих в РПЛ. И даже в этом случае команда занимает промежуточную первую позицию. Это говорит о том, что, во-первых, конкуренты тоже теряли очки. Во-вторых, «Локомотив», как и в предыдущем сезоне, показывает хороший футбол», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.