Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Мелкадзе считает, что «Ахмат» должен быть в семёрке лучших команд по итогам сезона

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился мнением о месте в турнирной таблице, на которое может претендовать грозненская команда по итогам нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

– «Ахмат» приблизился к лидерам. Задумываетесь о более серьёзных задачах?
– Сейчас у нас цель выиграть у «Оренбурга» (в матче Фонбет Кубка России, который состоится 30 сентября). Конечно, смотрим в таблицу, приятно, когда «Ахмат» находится в группе лидеров, но конкретных задач нам не озвучивали. На мой взгляд, мы должны быть в семёрке лучших команд по итогам сезона, и постараемся быть как можно выше, — приводит слова Мелкадзе «Матч ТВ».

После 10 матчей Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 15 очков и на текущий момент располагается на седьмой строчке. В следующем туре подопечные Станислава Черчесова встретятся с «Краснодаром». Игра состоится 4 октября.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Черчесов установил рекорд по беспроигрышной серии среди тренеров «Ахмата» в первых матчах

Самые титулованные футбольные клубы России:

