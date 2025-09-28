Мелкадзе считает, что «Ахмат» должен быть в семёрке лучших команд по итогам сезона

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился мнением о месте в турнирной таблице, на которое может претендовать грозненская команда по итогам нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

– «Ахмат» приблизился к лидерам. Задумываетесь о более серьёзных задачах?

– Сейчас у нас цель выиграть у «Оренбурга» (в матче Фонбет Кубка России, который состоится 30 сентября). Конечно, смотрим в таблицу, приятно, когда «Ахмат» находится в группе лидеров, но конкретных задач нам не озвучивали. На мой взгляд, мы должны быть в семёрке лучших команд по итогам сезона, и постараемся быть как можно выше, — приводит слова Мелкадзе «Матч ТВ».

После 10 матчей Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 15 очков и на текущий момент располагается на седьмой строчке. В следующем туре подопечные Станислава Черчесова встретятся с «Краснодаром». Игра состоится 4 октября.

