«Динамо» Махачкала — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 10 матчей чемпионата России действующий чемпион России «Краснодар» идёт вторым в турнирной таблице, набрав 20 очков. Первое место у «Локомотива» (20). Махачкалинцы располагаются на 12-й строчке с девятью очками, «Сочи» (1) замыкает турнирную таблицу чемпионата.