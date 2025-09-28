«Динамо» Махачкала — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 17:00

Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Матч-центр:
Динамо Махачкала — Сочи: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ 2025/2026 начнётся в 17:00

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Сочи
Сочи
После 10 матчей чемпионата России действующий чемпион России «Краснодар» идёт вторым в турнирной таблице, набрав 20 очков. Первое место у «Локомотива» (20). Махачкалинцы располагаются на 12-й строчке с девятью очками, «Сочи» (1) замыкает турнирную таблицу чемпионата.

