ЦСКА — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:30

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После девяти матчей чемпионата России красно-синие набрали 18 очков и занимают четвёртое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре московская команда победила «Сочи» (3:1), а «Балтика» разделила очки с «Ростовом» (0:0).

