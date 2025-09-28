Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды объявили стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Динамо» Махачкала: Волк (вратарь), Шумахов, Табидзе, Аззи, Алибеков (капитан), Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

«Сочи»: Дюпин (вратарь), Солдатенков, Аттият-Аллах, Заика (капитан), Стоич, Волков, Зиньковский, Кравцов, Коваленко, Васильев, Фёдоров.

После 10 матчей чемпионата России действующий чемпион России «Краснодар» идёт вторым в турнирной таблице, набрав 20 очков. Первое место у «Локомотива» (20). Махачкалинцы располагаются на 12-й строчке с девятью очками, «Сочи» (1) замыкает турнирную таблицу чемпионата.