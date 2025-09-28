Стала известна позиция «Реала» по Гюлеру на фоне интереса «Арсенала» и «Милана» к нему

Скауты «Арсенала», «Тоттенхэма», «Ньюкасла», «Милана», «Лейпцига» и дортмундской «Боруссии» были замечены на матчах Ла Лиги, где они следили за игрой футболиста мадридского «Реала» Арды Гюлера. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «сливочные» не намерены продавать турецкого игрока. В клубе довольны его прогрессом и рассматривают 20-летнего футболиста как долгосрочный проект, который в ближайшие годы может стать центральной фигурой в команде. В связи с этим испанский гранд не установил цену на Гюлера.

Гюлер выступает в составе «Реала» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне турок принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

