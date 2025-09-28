Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция «Реала» по Гюлеру на фоне интереса «Арсенала» и «Милана» к нему

Аудио-версия:
Скауты «Арсенала», «Тоттенхэма», «Ньюкасла», «Милана», «Лейпцига» и дортмундской «Боруссии» были замечены на матчах Ла Лиги, где они следили за игрой футболиста мадридского «Реала» Арды Гюлера. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «сливочные» не намерены продавать турецкого игрока. В клубе довольны его прогрессом и рассматривают 20-летнего футболиста как долгосрочный проект, который в ближайшие годы может стать центральной фигурой в команде. В связи с этим испанский гранд не установил цену на Гюлера.

Гюлер выступает в составе «Реала» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне турок принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Алонсо: Беллингем и Гюлер неплохо дополняют друг друга, это открывает новые возможности

