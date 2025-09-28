Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков объяснил ухудшение результатов «Краснодара» в последних матчах

Александр Кержаков объяснил ухудшение результатов «Краснодара» в последних матчах
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об ухудшении результатов «Краснодара» в последних матчах. В последних двух играх Мир РПЛ «быки» уступили «Зениту» (0:2) и разделили очки с «Ростовом» (0:0).

«Не думаю, что у «Краснодара» есть спад. «Зенит» был сильнее «Краснодара», в последнем матче «Ростов» очень здорово оборонялся, у них тоже квалифицированные футболисты. «Краснодар» просто не смог реализовать моменты и создать их.

Связываю это с тем, что соперники играют в футбол. Два последних матча — одно очко. Один матч с «Зенитом», где питерцы здорово сыграли. Второй матч на выезде с «Ростовом», который был неплох и не позволил «Краснодару» создать возле своих ворот много моментов. Не вижу здесь какого-то спада», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Кержаков отреагировал на покер Глушенкова в ворота «Зенита»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android