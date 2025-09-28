Александр Кержаков объяснил ухудшение результатов «Краснодара» в последних матчах

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об ухудшении результатов «Краснодара» в последних матчах. В последних двух играх Мир РПЛ «быки» уступили «Зениту» (0:2) и разделили очки с «Ростовом» (0:0).

«Не думаю, что у «Краснодара» есть спад. «Зенит» был сильнее «Краснодара», в последнем матче «Ростов» очень здорово оборонялся, у них тоже квалифицированные футболисты. «Краснодар» просто не смог реализовать моменты и создать их.

Связываю это с тем, что соперники играют в футбол. Два последних матча — одно очко. Один матч с «Зенитом», где питерцы здорово сыграли. Второй матч на выезде с «Ростовом», который был неплох и не позволил «Краснодару» создать возле своих ворот много моментов. Не вижу здесь какого-то спада», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

