«Ньюкасл» — «Арсенал»: онлайн-трансляция игры 6-го тура чемпионата Англии начнётся в 18:30

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток судьи Джарреда Джиллетта прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре «Ньюкасл» в гостях сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0), «Арсенал» дома поделил очки с «Манчестер Сити» (1:1).

В нынешнем сезоне команда Эдди Хау набрала шесть очков в пяти матчах и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» Микеля Артеты с 10 очками идёт седьмым.