Глушенков оценил свой покер в ворота «Оренбурга»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о четырёх голах, забитых им в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2).

— Четыре гола. Как вы этот факт оцените?

— Никак, сегодня получилось забить четыре, я очень рад этому, потому что это мой первый покер в карьере.

— Мяч забрали на память?

— Да!

— Что с ним сделаете, если не секрет?

— Поставлю на подставочку ко всем наградам, которые у меня есть, — приводит слова Глушенкова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме Кержаков отреагировал на покер Глушенкова в ворота «Зенита»

Самые титулованные футбольные клубы России: