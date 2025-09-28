Глушенков оценил свой покер в ворота «Оренбурга»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о четырёх голах, забитых им в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2).
— Четыре гола. Как вы этот факт оцените?
— Никак, сегодня получилось забить четыре, я очень рад этому, потому что это мой первый покер в карьере.
— Мяч забрали на память?
— Да!
— Что с ним сделаете, если не секрет?
— Поставлю на подставочку ко всем наградам, которые у меня есть, — приводит слова Глушенкова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
Самые титулованные футбольные клубы России:
- 28 сентября 2025
-
12:28
-
12:21
-
12:20
-
12:02
-
12:00
-
11:50
-
11:41
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:53
-
10:46
-
10:45
-
10:38
-
10:35
-
10:31
-
10:29
-
10:20
-
10:15
-
10:09
-
09:55
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:16
-
09:06
-
09:00