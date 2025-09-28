Скидки
Главная Футбол Новости

Глушенков оценил свой покер в ворота «Оренбурга»

Глушенков оценил свой покер в ворота «Оренбурга»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о четырёх голах, забитых им в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

— Четыре гола. Как вы этот факт оцените?
— Никак, сегодня получилось забить четыре, я очень рад этому, потому что это мой первый покер в карьере.

— Мяч забрали на память?
— Да!

— Что с ним сделаете, если не секрет?
— Поставлю на подставочку ко всем наградам, которые у меня есть, — приводит слова Глушенкова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

