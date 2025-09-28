Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Представитель Самошникова объяснил, почему защитник пропустил последние матчи «Спартака»

Представитель Самошникова объяснил, почему защитник пропустил последние матчи «Спартака»
Алексей Бабырь, представитель защитника «Спартака» Ильи Самошникова, рассказал, почему игрок не участвовал в последних матчах красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Илья приболел, восстанавливается. Не знаю, будет ли в заявке на матч «Спартака» с «Пари НН» — два дня с ним не разговаривал», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

27-летний Самошников перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно — 2025. Ранее Илья выступал за «Локомотив» и «Рубин».

По ходу 10-го тура Мир РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив», набравший 20 очков, следом идёт «Краснодар» (20), тройку лучших замыкает «Зенит».

Новости. Футбол
