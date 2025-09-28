Представитель Самошникова объяснил, почему защитник пропустил последние матчи «Спартака»

Алексей Бабырь, представитель защитника «Спартака» Ильи Самошникова, рассказал, почему игрок не участвовал в последних матчах красно-белых.

«Илья приболел, восстанавливается. Не знаю, будет ли в заявке на матч «Спартака» с «Пари НН» — два дня с ним не разговаривал», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

27-летний Самошников перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно — 2025. Ранее Илья выступал за «Локомотив» и «Рубин».

По ходу 10-го тура Мир РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив», набравший 20 очков, следом идёт «Краснодар» (20), тройку лучших замыкает «Зенит».