Представитель Самошникова объяснил, почему защитник пропустил последние матчи «Спартака»
Поделиться
Алексей Бабырь, представитель защитника «Спартака» Ильи Самошникова, рассказал, почему игрок не участвовал в последних матчах красно-белых.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Илья приболел, восстанавливается. Не знаю, будет ли в заявке на матч «Спартака» с «Пари НН» — два дня с ним не разговаривал», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
27-летний Самошников перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно — 2025. Ранее Илья выступал за «Локомотив» и «Рубин».
По ходу 10-го тура Мир РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив», набравший 20 очков, следом идёт «Краснодар» (20), тройку лучших замыкает «Зенит».
Материалы по теме
Комментарии
- 28 сентября 2025
-
12:28
-
12:21
-
12:20
-
12:02
-
12:00
-
11:50
-
11:41
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:53
-
10:46
-
10:45
-
10:38
-
10:35
-
10:31
-
10:29
-
10:20
-
10:15
-
10:09
-
09:55
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:16
-
09:06
-
09:00