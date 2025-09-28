Представитель Писарского: надеюсь, Вова скоро вернётся в профессиональный футбол

Алексей Бабырь, представитель нападающего Владимира Писарского, высказался об игре футболиста в составе медийной команды «СКА-Ростов», за которую он забил пять голов в трёх матчах.

«Вова Писарский — красавчик, молодец. Показывает свой профессионализм и уровень. Надеюсь, люди следят за ним, и то, что вокруг него происходит, скоро пройдёт как дурной сон, и он вернётся в профессиональный футбол», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Писарский отстранён от футбола до июля 2026 года по обвинению в ставках.

В августе 2025 года 29-летний форвард присоединился к клубу «СКА-Ростов», выступающему в футбольной Медиалиге и принадлежащему музыканту Василию Вакуленко (Баста).

