Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Представитель Макарова рассказал о самочувствии футболиста «Динамо» после травмы

Представитель Макарова рассказал о самочувствии футболиста «Динамо» после травмы
Алексей Бабырь, представитель полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова, рассказал о состоянии игрока после травмы ноги, полученной в матче Фонбет Кубка России с «Сочи».

Встреча прошла 17 сентября в Сочи и завершилась победой динамовцев со счётом 4:0. Макаров вышел на поле на 60-й минуте, на 89-й минуте он получил повреждение после подката Вячеслава Литвинова.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 10'     0:2 Скопинцев – 22'     0:3 Маричаль – 36'     0:4 Тюкавин – 50'    

«Денис восстанавливается после травмы. Состояние улучшается. Надеемся, что скоро вернётся на поле», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Позже «Динамо» сообщило, что Макаров получил серьёзный ушиб колена с растяжением боковых связок. Игрок восстанавливается консервативно.

