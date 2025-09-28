Представитель Макарова рассказал о самочувствии футболиста «Динамо» после травмы

Алексей Бабырь, представитель полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова, рассказал о состоянии игрока после травмы ноги, полученной в матче Фонбет Кубка России с «Сочи».

Встреча прошла 17 сентября в Сочи и завершилась победой динамовцев со счётом 4:0. Макаров вышел на поле на 60-й минуте, на 89-й минуте он получил повреждение после подката Вячеслава Литвинова.

«Денис восстанавливается после травмы. Состояние улучшается. Надеемся, что скоро вернётся на поле», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Позже «Динамо» сообщило, что Макаров получил серьёзный ушиб колена с растяжением боковых связок. Игрок восстанавливается консервативно.