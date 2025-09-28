Скидки
21:45 Мск
«Реал» сообщил о травме Карвахаля, игрок может пропустить четыре недели

Мадридский «Реал» на официальном сайте проинформировал о травме правого защитника Даниэля Карвахаля, у которого было диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги.

Как сообщает журналист COPE Аранха Родригес, 33-летний футболист может пропустить четыре недели.

В минувшем октябре испанский защитник порвал крестообразные связки. Карвахаль восстановился и вернулся на поле в конце мая.

Ранее травму получил другой правый защитник «сливочных» Трент Александер-Арнольд.

В нынешнем сезоне Карвахаль принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Капитан «Реала» Карвахаль извинился за удаление в матче ЛЧ с «Марселем»

Самые опасные травмы в футболе:

