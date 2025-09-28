Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Кайрата» Сорокин: Алма-Ата в предвкушении матча с «Реалом», заряжены на результат

Игрок «Кайрата» Сорокин: Алма-Ата в предвкушении матча с «Реалом», заряжены на результат
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится 30 сентября.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Готовимся в обычном режиме, как и ко всем играм. Алма-Ата в предвкушении матча с «Реалом», ожидается интересное противостояние. Подходим к игре с максимальной концентрацией, ответственностью и настроены на результат. Есть игроки, которые требуют особого внимания — это касается всей линии атаки. Разберём соперника, тренеры где-то подскажут.

— Поедет ли на игру кто-то из ваших родственников?
— Да, мама прилетит. Для семьи выделили билеты. Это базовый минимум, такая практика во всех клубах, — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
На матч «Кайрата» и «Реала» в Лиге чемпионов проданы все билеты

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android