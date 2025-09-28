Игрок «Кайрата» Сорокин: Алма-Ата в предвкушении матча с «Реалом», заряжены на результат

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится 30 сентября.

— Готовимся в обычном режиме, как и ко всем играм. Алма-Ата в предвкушении матча с «Реалом», ожидается интересное противостояние. Подходим к игре с максимальной концентрацией, ответственностью и настроены на результат. Есть игроки, которые требуют особого внимания — это касается всей линии атаки. Разберём соперника, тренеры где-то подскажут.

— Поедет ли на игру кто-то из ваших родственников?

— Да, мама прилетит. Для семьи выделили билеты. Это базовый минимум, такая практика во всех клубах, — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме На матч «Кайрата» и «Реала» в Лиге чемпионов проданы все билеты

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов: