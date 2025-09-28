Глушенков высказался о сокращении отставания «Зенита» от «Краснодара» в РПЛ

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о сокращении сине-бело-голубыми отставания от «Краснодара» в Мир РПЛ. После 10 матчей чемпионата России «быки» набрали 20 очков и занимают второе место. «Зенит» с 19 очками располагается на третьей строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Локомотив» (20).

— Вопрос по турниру в целом. Получается, вы ещё на два очка приблизились к «Краснодару», всё интересно закручивается на данный момент.

— На одно же.

— На одно отстаёте, на два приблизились…

— Да, перед игрой нам Сергей Богданович сказал, что нужно выигрывать, потому что за счёт этой победы мы приближаемся к лидеру чемпионата. Это то, что мы не сделали в Калининграде, — приводит слова Глушенкова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

