«Мы вообще не должны пропускать». Защитник «Ман Сити» — о разгромной победе над «Бёрнли»

Защитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес высказался о разгромной победе над «Бёрнли» в матче 6-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 5:1, Нунес отыграл весь матч и забил гол.
«Посмотрим, над чем нам нужно поработать. Думаю, мы не можем давать сопернику совершать столько контратак и вообще не должны пропускать. Но мы знаем, что эта победа заслуженная.
Сложно атаковать, когда они играют с 11 футболистами за линией мяча, но мы их заставили это делать, поэтому нам просто нужно было сохранять терпение. В каждой игре есть свои нюансы и разные аспекты, которые мы можем изучать. Иногда индивидуальные действия наших игроков помогали изменить ситуацию, поэтому нам просто нужно было сохранять терпение», — приводит слова Нунеса сайт «Манчестер Сити».
- 28 сентября 2025
