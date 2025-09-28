Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы вообще не должны пропускать». Защитник «Ман Сити» — о разгромной победе над «Бёрнли»

«Мы вообще не должны пропускать». Защитник «Ман Сити» — о разгромной победе над «Бёрнли»
Аудио-версия:
Защитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес высказался о разгромной победе над «Бёрнли» в матче 6-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 5:1, Нунес отыграл весь матч и забил гол.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Эстеве – 12'     1:1 Энтони – 38'     2:1 Нунес – 61'     3:1 Эстеве – 65'     4:1 Холанд – 90'     5:1 Холанд – 90+3'    

«Посмотрим, над чем нам нужно поработать. Думаю, мы не можем давать сопернику совершать столько контратак и вообще не должны пропускать. Но мы знаем, что эта победа заслуженная.

Сложно атаковать, когда они играют с 11 футболистами за линией мяча, но мы их заставили это делать, поэтому нам просто нужно было сохранять терпение. В каждой игре есть свои нюансы и разные аспекты, которые мы можем изучать. Иногда индивидуальные действия наших игроков помогали изменить ситуацию, поэтому нам просто нужно было сохранять терпение», — приводит слова Нунеса сайт «Манчестер Сити».

