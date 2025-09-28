Тимощук отметил, что ему не понравилось в матче «Зенита» с «Оренбургом»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о победе сине-бело-голубых в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2).

«Мы провели хороший матч, довольны результатом, но в концовке пропустили два неприятных мяча. Хорошо, что смогли собраться и ответить на это. Для меня ещё более обидно, что пропустили со стандартных положений.

В принципе, атаки соперника ни к чему опасному не приводили, но получили два мяча. Нельзя безответственно подходить к таким эпизодам, несмотря на счёт на табло», — приводит слова Тимощука Metaratings.

После 10 матчей чемпионата России «Зенит» с 19 очками располагается на третьей строчке. «Краснодар» набрал 20 очков и занимает второе место. Турнирную таблицу возглавляет «Локомотив» (20).

В следующем туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые встретятся с «Акроном». Игра состоится 4 октября.

