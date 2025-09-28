Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимощук отметил, что ему не понравилось в матче «Зенита» с «Оренбургом»

Тимощук отметил, что ему не понравилось в матче «Зенита» с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о победе сине-бело-голубых в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

«Мы провели хороший матч, довольны результатом, но в концовке пропустили два неприятных мяча. Хорошо, что смогли собраться и ответить на это. Для меня ещё более обидно, что пропустили со стандартных положений.

В принципе, атаки соперника ни к чему опасному не приводили, но получили два мяча. Нельзя безответственно подходить к таким эпизодам, несмотря на счёт на табло», — приводит слова Тимощука Metaratings.

После 10 матчей чемпионата России «Зенит» с 19 очками располагается на третьей строчке. «Краснодар» набрал 20 очков и занимает второе место. Турнирную таблицу возглавляет «Локомотив» (20).

В следующем туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые встретятся с «Акроном». Игра состоится 4 октября.

Материалы по теме
Глушенков высказался о сокращении отставания «Зенита» от «Краснодара» в РПЛ

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android