Стали известны подробности о повреждении защитника «Реала» Эдера Милитао

Центральному защитнику мадридского «Реала» Эдеру Милитао удалось избежать травмы лодыжки в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (5:2), в перерыве которого он был заменён. Об этом сообщает журналист Серхио Кьюранте на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, бразильский футболист получил серьёзный ушиб. Восстановление защитника займёт два или три дня.

На пятой минуте встречи Милитао помешал нанести удар по воротам форварду «Атлетико» Александру Сёрлоту, однако получил повреждение. На поле появились медики, после чего футболист смог продолжить матч.

В нынешнем сезоне Милитао принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

